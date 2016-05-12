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ارتفاع حصيلة اشتباكات شرق مدينة مصراته الليبية لـ 4 قتلى و20 جريحا

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ارتفاع حصيلة اشتباكات شرق مدينة مصراته الليبية لـ 4 قتلى و20 جريحا ارتفاع حصيلة اشتباكات شرق مدينة مصراته الليبية لـ 4 قتلى و20 جريحا

ارتفع عدد قتلى وجرحى كتيبة "المرسى مصراتة" الليبية إلى أربعة عناصر و20 جريحا جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مع تنظيم "داعش" قرب بوابة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وكانت الإحصائية الأولية للاشتباكات بين كتيبة مصراتة وتنظيم داعش، مقتل عنصر وإصابة ثمانية آخرين.

وأكد مدير المكتب الإعلامى لمستشفى مصراتة المركزى، عبد العزيز عيسى، فى تصريح صحفى عصر اليوم الخميس، أن المستشفى استقبل أربعة جثامين و20 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، وقدمت لهم الإسعافات الاولية غادر منهم البعض وهناك حالات مازالت تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف عيسى بأن كل الطواقم الطبية موجودة بالمستشفى، لاستقبال المصابين، مضيفًا أن المستشفى يعمل بكامل قدرته الطبية.
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