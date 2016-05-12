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المرصد السورى:تركيا تواصل إطلاق النيران على السوريين الفارين من الحرب

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المرصد السورى:تركيا تواصل إطلاق النيران على السوريين الفارين من الحرب المرصد السورى:تركيا تواصل إطلاق النيران على السوريين الفارين من الحرب

ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان أن قوات حرس الحدود التركية تواصل إطلاق النيران على السوريين الذين يحاولون عبور الحدود فرارًا من الحرب وعمليات القتل فى بلادهم.

وأوضح المرصد- فى بيان الخميس، أن القوات التركية أطلقت النار على مواطن ومواطنة من محافظة الرقة أثناء محاولتهما اجتياز الحدود السورية- التركية من منطقة (عفرين)، التى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردى بريف حلب الشمالى الغربي؛ ما أسفر عن إصابة الرجل والمواطنة بجراح، إضافة إلى اعتداء حرس الحدود التركى بالضرب على شاب من ناحية شرا بريف عفرين أثناء محاولته عبور الشريط الحدودى مع تركيا والانتقال إلى الجانب التركى، ما أدى لتعرضه لإصابات وكسور فى أطرافه.

وأكد المرصد أن سلطات الحدود التركية تواصل استهداف المدنيين السوريين الفارين من العمليات العسكرية والقتل المستمر والباحثين عن ملاذ آمن، ليقعوا ضحية طلقات نارية أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية – التركية نحو الجانب التركى، وليرتفع عدد الشهداء إلى 29 شهيدًا تمكن المرصد السورى لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم منذ مطلع العام وحتى يوم 9 مايو الجارى، بينهم 3 أطفال وفتى و4 مواطنات، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجراح أو تعرضهم للضرب المبرح على أيدى حرس الحدود التركى بعد اعتقالهم على حدود محافظات الحسكة والرقة وحلب وإدلب مع تركيا.
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