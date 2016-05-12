الجامعة العربية تطلق الأحد حملة شبابية لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب

تُطلق جامعة الدول العربية "مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب"، يوم الأحد المقبل الحملة الشبابية العربية تحت مسمى "لا للعنف.. لا للتطرف.. لا للإرهاب"، بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب وممثلى الهيئات الدولية والاقليمية والعديد من الشخصيات العامة وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم الخميس بأن الحملة تهدف إلى نشر الوعى بين الشباب العربى بأهمية التصدى بمسؤولية للأفكار المتطرفة التى يروج لها جماعات الغلو والتطرف وإيجاد اساليب مبتكرة لتعزيز مشاركة كافة قطاعات الدول العربية المعنية وآليات العمل العربى المشترك للوقوف ضد موجات الغلو والتطرف والعنف، وإطلاق العنان للمبادرات الشبابية لنشر القيم الدينية الأصلية التى تدعو للتسامح والعفو والاعتدال.

وأكد البيان أن الحملة تهدف أيضا إلى تعزيز مبدأ احترام الاختلاف وقبول الآخر فى أوساط الشباب العربى، وعكس صورة مضيئة عن حقيقة الأدوار التى يقوم بها الشباب العربى المتسلح بالعلم والمعرفة والوسطية وحث الدول والمنظمات الشبابية الوطنية والعربية والفاعلين الشباب على تنفيذ انشطة ارشادية لفائدة النشء واليافعين تعالج قضايا العنف والغلو الدينى.

وأشار البيان إلى أن المبادرة جاءت من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لإطلاق الحملة العربية الشبابية للتصدى لأفة العنف والغلو والتطرف فى أوساط الشباب العربى ولبعث رسالة قوية لصناع القرار وللشباب أنفسهم وللعالم بأن الشباب العربى بطبيعته محب للسلام بفطرته التى نشأ عليها والتى تنبذ العنف والغلو والتطرف والجريمة وإحساسا منهم بأهمية هذه الرسالة.

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