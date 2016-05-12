الهلال الأحمر الليبى يعثر على 4 جثامين بمقبرة جماعية بمدينة بنغازى

تمكن فريق الهلال الأحمر الليبى، فى بنغازى، من إخراج أربع جثامين من مقبرة جماعية عثر عليها فى منطقة (الفعكات) بمدينة بنغازى.

وقال أمين فرع الهلال الأحمر ببنغازى قيس الفاخرى- فى تصريح صحفى اليوم- أنه تم إخراج أربعة جثامين من مقبرة جماعية عثر عليها بمنطقة (الفعكات) بالمدينة، لافتا أنه تم تسليم الجثامين إلى مركز بنغازى الطبى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية أصحابها.

وأضاف أن فريق "إدارة البحث عن الجثث" مستعد لاستكمال عمليات الحفر اليوم، مؤكدًا أن رئيس اللجنة المختصة لمتابعة المقابر الجماعية والكشف عنها وكيل النيابة صالح الدرسى، وعد بتوفير المعدات اللازمة لتسهيل عملية إخراج الجثامين الباقية.

وكان الهلال الأحمر- فرع بنغازى- قد تلقى بلاغًا بالعثور على مقبرة جماعية بمنطقة (الفعكات) بمدينة بنغازى، وأرسل فريق إدارة البحث عن الجثث إلى عين المكان، لمعاينة المقبرة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل اللجنة المختصة.

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