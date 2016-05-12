مهرجان كان في يومه الأول.. إطلالات تخطف الأنفاس

انطلقت ليلة البارحة فعاليات المهرجان السينمائي الأول في العالم "مهرجان كان السينمائي" جنوب فرنسا، حيث شاهدنا أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة على سجادته الحمراء.

كانت الإطلالات الكلاسيكية هي الأكثر رواجاً بين إطلالات النجمات في أول ليالي المهرجان، فشاهدنا العارضة دوتزن كروس Doutzen Kroes متألقة بتصميم مخملي أسود من "براندن ماكسويل "Brandon Maxwell، واختارت النجمة الصينية لي بينغ بينغ Li Bingbing إطلالة ساحرة باللونين الأبيض والأسود، بينما ظهرت فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham ببدلة بسيطة من تصميمها.

كما لفت نظرنا وأعجبنا حضور الألوان على السجادة الحمراء البارحة، حيث اختارت ناعومي واتس Naomi Watts فستاناً أنيقاً من "أرماني "Armani مع عقد مبهر، واختارت كل من جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain، وآنا كيندريكAnna Kendrick فستانين أنيقين باللون الأصفر مع مجوهرات فضية بارزة، وتألقت كل من بلايك ليفلي Blake Lively، وبيلا حديد Bella Hadid بإطلالتين ذهبيتين ساحرتين.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في "مهرجان كان السينمائي"، وشاركينا برأيك.