حقيبة الظهر هي الخيار العصري للرجل الأنيق

يبدو أن حقائب الظهر هي المسيطرة على ساحة الأزياء الرجالية هذه الفترة، إذ إننا نلاحظ غياب التصاميم المختلفة، مقابل حضور لافت لهذا النوع من الحقائب بتصاميم وتفاصيل مختلفة. وهنا نقدِّم لك عزيزي الرجل 3 نصائح ذهبية لتختار حقيبة الظهر المناسبة لإطلالتك.

اختر التصميم المناسب لإطلالتك

فمع تنوُّع الحقائب المعروضة نجد خيارات واسعة تناسب جميع الإطلالات، منها حقائب بتصاميم رياضية ورسومات عصرية تناسب إطلالتك اليومية في الجامعة، أو الصالة الرياضية، ومنها ما جاء بتصميم جلدي أنيق يخلو من الرسومات والتفاصيل ليكون مناسباً لأناقتك في اجتماعات العمل، أو الإطلالات الرسمية. فلا تتردد في اختيار التصميم المناسب لإطلالتك هذا الموسم.

التصميم الداخلي للحقيبة مهم أيضاً

لا تكن خجولاً أثناء اختيار حقيبة الظهر المناسبة، واحرص على التأكد من أن جميع التفاصيل مناسبة لاحتياجاتك، فإن كنت تحتاج إلى جهاز اللابتوب دائماً اختر حقيبة تحتوي على جيب مخصص له، وإن كنت تحمل الكتب الثقيلة اختر حقيبة قادرة على تحمل الوزن الثقيل للكتب.

اختر الألوان الحيادية

إن كنت تجرب حقيبة الظهر للمرة الأولى، ننصحك بأن تلتزم بالألوان الحيادية، فنحن نضمن لك بأنها ستكون الحقيبة المفضلة لديك، وسترغب في حملها في كل الإطلالات، والألوان الحيادية هي الأسود، ودرجات البني، التي تشكِّل الخيار المناسب لإطلالاتك اليومية.

شاهد في الصور أعلاه أجمل حقائب الظهر الرجالية، وشاركنا برأيك.