بالفيديو.. وفد أفريقى من 16 دولة فى زيارة لميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط وفدا من ممثلى 16 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان فى استقبالهم اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.

صرح بذلك ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى للهيئة قائلا فى بيان صادر عنه اليوم أن هذه الزيارة تأتى ضمن برنامج وورشة عمل نظمتها الأكاديمية تحت عنوان (استراتيجيات تطوير الموانئ الأفريقية)، والتى تهدف إلى تحقيق أسلوب التكامل الأمثل بين تلك الموانئ.

وقد شاهد الوفد عرضا تقديميا عن الميناء وإمكانياته والمشروعات الحالية والمستقبلية المتاحة، قدمه رئيس الهيئة، ثم شرحا عن محطة حاويات دمياط وتشغيلها، وانتقل الوفد إلى مركز الإدارة الآلية، حيث تم إطلاعهم على أسلوب الربط الآلى للميناء داخليا ومع الجهات العاملة بالميناء.

كما زار الوفد صوامع الغلال بالميناء وشاهد كيفية تفريغ القمح عبر القطارات وسيارات نقل الحبوب، بعدها زار الوفد منطقة الخدمات البحرية وبرج إرشاد وحركة السفن وتعرف على أسلوب التحكم فى حركة السفن من خلال البرج.

كما اصطحب رئيس الهيئة الوفد إلى محطة الميناء النهرى، حيث تعرف على أسلوب نقل وتداول الحبوب عن طريق الصنادل عبر نهر النيل إلى مختلف محافظات الجمهورية.

كان اللواء صالح قد وجه إلى ضرورة الاهتمام باستقبال الوفد لنقل صورة حضارية عن ميناء دمياط باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية والأفريقية.

- محافظ دمياط يتفقد أرض مدينة الأثاث الجديدة

>