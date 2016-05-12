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العثور على جثة طفل بالمجرى المائى لقرية الرضوان جنوب بورسعيد

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العثور على جثة طفل بالمجرى المائى لقرية الرضوان جنوب بورسعيد العثور على جثة طفل بالمجرى المائى لقرية الرضوان جنوب بورسعيد
عثر أهالى قرية الرضوان جنوب بورسعيد على جثة لطفل رضيع بالمجرى المائى لترعة الرضوان، تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لطفل مجهول الهوية غارقا بترعة قرية الرضوان جنوب بورسعيد، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الحميات بحى المناخ.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفن الجثة.

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