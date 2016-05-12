منظمة الصحة: التلوث يقتل 7 ملايين شخص سنويا

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء من أن التلوث فى المدن فى أنحاء العالم يتزايد منذ نشر آخر دراسة عالمية حول القضية قبل عامين، وقدرت أن التلوث مسئول عن 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا.

وقالت ماريا نيرا مديرة الصحة العامة والبيئة والمحددات الاجتماعية للصحة فى منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفى فى جنيف "من الواضح أن هذه مشكلة صحية عامة كبيرة. ولهذا السبب نحن بحاجة إلى رفع مستوى الوعى وبحاجة إلى زيادة التدابير التى يتم اتخاذها ويجب على الدول التحرك من أجل رصد نوعية الهواء إلى مراقبة نوعية الهواء لاتخاذ إجراءات بشكل أساسى ومن ثم الحد من التأثير سلبى للغاية على صحة الناس."

ولكن من وجهة نظر إيجابية أكدت "نيرا" أن المزيد والمزيد من المدن تقوم بالإبلاغ عن تلوث الهواء وتقوم بجمع البيانات.

وفى عام 2014 عندما نشرت منظمة الصحة العالمية الدراسة الأخيرة كانت قاعدة بياناتها تتكون من 1600 مدينة. وتضم قاعدة البيانات الآن 3000 مدينة من 103 دول.

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