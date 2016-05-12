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شكاوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد‎

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شكاوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد‎ شكاوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد‎

الامتحانات – أرشيفية

مراسل «ONA»:

اشتكى عدد كبير من طلاب الشهادة الأعدادية بمدينة الخارجة، اليوم الخميس، من صعوبة سؤال النحو بإمتحان اللغة العربية.

وأكد الطلاب، في تصيرحات لمراسل وكلاة “ona”، بالوادي الجديد، أن الإمتحان صعب جداً، فيما قال ولى أمر الطالبة أية حسن  بمدرسة ناصر الاعدادية: “الإمتحان صعب جداً وخاصة سؤال النحو ولايستطيع الطالب المتوسط الأجابة على معظم الأسئلة”.

أما رباب عمر ولي أمر الطالبة ميار محمد بمدرسة الشهداء الإعدادية، فأوضحت أن الامتحان في مجملة صعب وسؤال النحو لا يجيب علية الا الطالب العبقري، على حد قولها.

بينما علقت الطالبة ميار محمد طالبة بمدرسة الشهداء الإعدادية، على صعوبة الامتحان، قائلة : “عدد كبير من الطالبات بالمدرسة منهار وبيبكى والكل بيقول الامتحان صعب جداً ولا يشتمل على جميع أجزاء المنهج”.

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