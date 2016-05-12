يورو 2016 – بلجيكا تضم كل النجوم في قائمة شبه نهائية

أعلن مارك فيلموتس المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن القائمة شبه النهائية للفريق والتي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 والتي ضمت 24 لاعبا.

وسيتم إقصاء لاعبا واحدا من القائمة لتصبح 23 سيشاركون في البطولة، كما ضم أيضا 7 لاعبين على قائمة الانتظار.

وشهدت القائمة تواجد جميع النجوم باستثناء فينسنت كومباني الغائب عن البطولة للإصابة، إذ انضم أزار ودي بروين ولوكاكو وناينجولان وفيلايني وبينتيكي كما ضم توماس فيرمالين مدافع برشلونة الغائب عن المشاركة مع فريقه للإصابة.

وجاءت قائمة بلجيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ثيبوا كورتوا (تشيلسي) – سيمون مينيوليه (ليفربول) – جان فرانسوا جيليه (ميتشلين)

الدفاع: ألدرفيلد - فيرتونخن (توتنام) – ديرديك بوياتا (سيلتك) – جوردان لوكاكو (أوستيندي) – بجورن إنجليس - توماس ميونير (كلوب بروج) – توماس فيرمالين (برشلونة) – نيكولاس لومبارتس (زينيت) – جاسون ديناير (جالاتا سراي)

الوسط: مروان فيلايني (مانشستر يونايتد) – رادجا ناينجولان (روما) – أليكس فيتسل (زينيت) – موسى ديمبلي (توتنام)

الهجوم: إدين أزار (تشيلسي) – كريستيان بينتيكي – ديفوك أوريجي (ليفربول) – روميلو لوكاكو (إيفرتون) – كوراسكو (أتليتكو مدريد) – ميتشو باتشواي (مارسيليا) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)