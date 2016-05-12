نور الشربيني وأبطال الألعاب الفردية ضيوف منى الشاذلي الجمعة المقبل

كتبت – إنجي لطفي

> تستضيف الإعلامية منى الشاذلي عددًا من أبطال مصر في الألعاب الفردية في حلقة الجمعة المقبل، من برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على فضائية “سي بي سي”.

ويتحدث أبطال مصر فى الحلقة عن مشوارهم نحو تحقيق المجد والصعوبات التى واجهتهم وكيف تغلبوا عليها وصولا الى تحقيق انتصارات مدوية يتحدث عنها العالم كله.

ويشارك فى الحلقة الناقد الرياضى المعروف حسن المستكاوي أحد المهتمين بالألعاب الأولمبية من خلال كتاباته الصحفية، والذي أكد أن ظهور الانترنت ساهم فى زيادة الاهتمام بالألعاب الفردية خصوصًا مع الانجازات غير المسبوقة التى يحققها أبطال فى تلك الألعاب.

نور الشربينى بطلة العالم فى الاسكواش والمصنفة الأولى عالميًا أحد أبطال الحلقة التي ظهرت لأول مرة بصحبة والدها ووالدتها، وكشفت سر فوزها بأول بطولة عالم رغم صغر سنها ورغم صعوبة المباراة النهائية التى تغلبت فيها على اللاعبة البريطانية التى كانت المصنفة الأولى عالميًا.

وتحدث والدها عاطف الشربينى عن بدايات نور فى عالم الاسكواش، وإصرارها على الوصول للعالمية وتحقيق أفضل وأهم الألقاب فى مسيرتها، مشيرًا إلى أنه أنفق الكثير من الأموال على إعدادها خصوصًا أن لعبة الاسكواش من الألعاب التى تحتاج الى ميزانية ضخمة للاعداد بطل فيها.

بينما قالت والدتها أن نور عشقت الاسكواش من طفولتها ومنذ أن رأت شقيقها الأكبر عمر يمارس اللعبة فى أحد الأندية السكندرية، مشيرة إلى أنها لم تتوقف عن الدعاء لها فى المباراة النهائية فى بطولة العالم الأخيرة فى ماليزيا.

وردًا على إمكانية ارتباط نور وتفكيرها فى الزواج أكدت بطلة العالم فى الاسكواش أنها لا تفكر فى هذه الخطوة حاليا وتركز على الاحتفاظ بتصنيفها العالمى وتحقيق مزيد من البطولات تضاف الى مسيرتها.

أما إيهاب عبدالرحمن صاحب فضية العالم فى رمي الرمح وأحد المتأهلين لأولمبياد لندن فأكد أنه احترف اللعبة بالصدفة ، مشيرا الى أنه بدأ ممارسة اللعبة من أجل الحصول على الـ 4 % الحافز الرياضى للاستفادة من تلك الدرجات فى مجموع الثانوية العامة.

وأضاف :” فى البداية لم أكن أعرف قواعد اللعبة وكان أهم ما يشغل بالى ألا أخسر أى مباراة من أى لاعب وغالبا ما كنت أغضب جدا فى حالة خسارتى لأى رمية”

وقال محمد إيهاب صاحب المصنف الثانى عالميًا فى رفع الأثقال واحب فضية بطولة العالم الأخيرة أن والده الذى كان يمارس نفس اللعبة سبب عشقه لرفع الأثقال، مشيرا الى أن جميع أخواته مارسوا اللعبة لكنهم لم يوفقوا فى الحصول على ميداليات دولية.

وتحدث ايهاب بمرارة عن تجاهل الاعلام للألعاب الفردية مشيرًا إلى أن أمنيته الوحيدة أن يذيع التلفزيون المصري فاعليات الأولمبياد الأولمبية المقبلة على الهواء حتى تتمكن والدته من مشاهدته.

أما الإخوان عمر وخالد عصر أبطال أفريقيا فى تنس الطاولة والمتأهلين لأولمبياد ريودى جانيوري فتحدثا عن بدايتهما فى احتراف اللعبة من مدينة دسوق بكفر الشيخ ، وكيف انتقلا بعدها الى النادي الأهلى ومنه الى الاحتراف فى أكبر الأندية الأوربية.

وكشف الاخوان عصر آخر استعدادتهما للأولمبياد والمعسكرات التى سيخوضانها أملا فى تحقيق ميدالية أولمبية فى البرازيل.

وكشف أبطال الخماسي الحديث اسلام حامد وهايدي عادل الصعوبات التى واجهتهما فى طريق التأهل للأولمبياد ، وكيف تغلبا عليها، وتحدثت هايدي أصغر لاعبة تصل الى الأولمبياد عن أحلامها فى الخماسي الحديث وتشجيع أسرتها ودعمهم المتواصل له.