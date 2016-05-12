حيثيات حبس «عكاشة» : يملك «فيلا» و«اسطبل خيول» و6 سيارات ورفض الإنفاق على ابنه

أودعت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بحبس الإعلامي توفيق عكاشة، في دعوى خاصة بامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة، بدفع نفقة ابنه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن رضا الكرداوي طليقة توفيق عكاشة قد قدمت الدعاوى، وطالبت فيها بإلزام الأخير بأجر مسكن وأجر حضانة لها، وقدمت للمحكمة حكمًا كانت قد تحصلت عليه، في الدعوى رقم 1669 لسنة 2010 أسرة مدينة نصر أول، يلزم طليقها توفيق عكاشة بدفع أجر مسكن وأجر حضانة قدره ألفي جنيه شهريًا، ولكنه رفض التنفيذ.

وتبين من الحيثيات، أن المدعية قدمت للمحكمة، تحريات قسم شرطة أول مدينة نصر، الذي يثبت ثراء طليقها، كما قدمت ما يثبت ملكيته شركة للإنتاج الحيواني والزراعي، واسطبلات خيول وفيلا بمدينة أكتوبر، قطعة أرض بطلخا، و6 سيارات فارهة، وعليه قضت المحكمة بحكمها المتقدم.