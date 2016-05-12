التعليم تقرر تعيين المدرسين المتعاقدين بالشرقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعيين المعلمين المساعين المتعاقدين بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال فتح التسجيل عبر الموقع الإليكتروني للمعلمين المساعدين المتعاقدين، وذلك ابتداءً من الأربعاء 15 مايو وحتى نهاية شهر يوليو القادم.

وبحسب بيان لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، صدر عنها اليوم الخميس، يأتي ذلك في إطار خطة الاكاديمية المهنية للمعلمين لتعيين المعلمين المساعدين المتعاقدين، وما في مستواهم والذين حصلوا على شهادات الصلاحية، واستوفوا كافة الشروط المطلوبة، في وظيفة معلم أو ما يعادلها وفقًا للقانون.

يذكر أن 17 ألف معلمًا نظموا عدد من التظاهرات والاحتجاجات مطالبين بتعيينهم.