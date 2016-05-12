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تأجيل محاكمة 36 إخوانياً بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط فى قنا لـ4يونيو

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تأجيل محاكمة 36 إخوانياً بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط فى قنا لـ4يونيو تأجيل محاكمة 36 إخوانياً بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط فى قنا لـ4يونيو
قررت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، تأجيل محاكمة 36 متهماً من جماعة الإخوان المحظورة، بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، ومقاومة السلطات، فى الأحداث التى اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، لجلسة 4 يونيو المقبل.

ترجع أحداث الواقعة إلى 16 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، عندما حاول عدد من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإلقاء زجاجات مولوتوف على مبنى الوحدة البيطرية القريبة من المركز، ومقاومة السلطات، حسب ما أفادت التحريات الأمنية.

ألقت قوات الأمن القبض على 8 من المتهمين، فيما تمكن آخرون من الهرب، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، فأحالتها إلى محكمة الجنايات التى قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 4 يونيو المقبل، لاستئناف جلساتها واستكمال سماع الشهود.


>- تنفيذ 870 حكماً قضائياً وضبط 107 محكوم عليهم فى قنا

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