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هيئة المفوضين بسوهاج توصى بإلغاء تعيين العاملين المدنيين بوظائف النيابة

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هيئة المفوضين بسوهاج توصى بإلغاء تعيين العاملين المدنيين بوظائف النيابة هيئة المفوضين بسوهاج توصى بإلغاء تعيين العاملين المدنيين بوظائف النيابة
أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى سوهاج تقريراً قانونياً، أوصت فيه المحكمة المختصة بإلغاء قرار النائب العام السابق المستشار هشام بركات، رقم 1269 لسنة 2014م والمتضمن الموافقة على تعيين العاملين الإداريين والمدنين بوظائف إدارية بالنيابة العامة فى محافظة سوهاج.

جاء ذلك من خلال التقرير القانونى الذى أودعه المستشار أحمد هشام فرحات، القاضى بمجلس الدولة بسوهاج، فى الدعوى رقم 4086 لسنـــة 5 قضائية والمنظورة بمجلس الدولة بسوهاج، برئاسة المستشار شريف فتحى سعيد رئيس الدائرة.

وأوصى المستشار أحمد هشام فرحات، بهيئة المفوضين، بـإلغــاء قــرار النائب العام رقـــم 1269 لسنـة 2014م لمخـالفتـه ضـوابـط وقـواعـد المفـاضلـة فى التعيين التـى جـاءت فى المـادة "18" مـن قـانـون نظـام العـامليـن المـدنييـن بالـدولــة رقــم 47 لسنـة 1978، حيث صدر القرار بالموافقة على تعيين البعض بالنيابة العامة متخطيا الأقــدم تخـرجــاً فـى التعييـن والأعلــى فـى مجمـوع الـدرجــات والنسبــة المئـويــة.


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