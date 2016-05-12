29 مايو.. نظر دعوى جديدة تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، جلسة 29 مايو لنظر دعوى جديدة تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

وطالب مقيم الدعوى المحامى عبد الرشيد أحمد، بتعيين حارسا من الجدول يكون مشكلا من مجلس شيوخ مهنة الصحافة المشهود لهم بالوطنية، وأن يكون من بينهم 3 من نواب مجلس النواب الصحفيين وثلاثة من النقباء السابقين، وتكون مهمته الدعوة إلى جمعية عمومية يكون مهمتها انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين.

30 مايو.. أولى جلسات دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين