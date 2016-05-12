ضبط 1910 هاربين من أحكام وتحصيل 12 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة، حملة أمنية بمدن ومراكز المحافظة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية بتوجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

وأسفرت عن ضبط 1910هاربين من أحكام منهم 1095محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و781 محكوما عليه فى غرامات و27 محكوما عليه فى مخالفات و7محكوم عليهم فى جناية، وتحصيل 12 ألفا 159جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ بخزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

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