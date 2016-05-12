مصرع شخصين وإصابة 3 فى انفجار بمصنع لتدوير المخلفات بجنوب غرب فرنسا

قتل اثنان وأصيب ثلاثة آخرون فى انفجار وقع الخميس، بمصنع لتدوير المخلفات ببلدة “بايون” بجنوب غرب فرنسا. وهرعت الشرطة الفرنسية وعربات الإسعاف إلى موقع المصنع، حيث تصاعد دخان كثيف، وقامت بإغلاق المنطقة المحيطة به بعد إجلاء العاملين فيه. وأفاد شهود عيان بأن انفجارا وقع تلاه انفجار آخر بعد مرور بضعة دقائق فى المصنع المذكور.

ورجح مصدر أمنى بأن يكون انفجار أسطوانة (استيلين) واحدة أو أكثر وراء هذا الحادث الذى وقع بمصنع (ديريشبورج) الكائن بالمنطقة الصناعية فى شمال “بايون”، مشيرا إلى أن ملابسات الحادث لا تزال مجهولة.