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بالفيديو..السيسي مداعبًا كامل الوزير: «مفيش ولا يافطة مكتوب عليها اسم رئيس الوزراء»

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بالفيديو..السيسي مداعبًا كامل الوزير: «مفيش ولا يافطة مكتوب عليها اسم رئيس الوزراء» بالفيديو..السيسي مداعبًا كامل الوزير: «مفيش ولا يافطة مكتوب عليها اسم رئيس الوزراء»

داعب الرئيس عبد الفتاح ، الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال حفل افتتاح عددًا من المشروعات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وقال السيسي، خلال كلمته، موجها حديثه لـ”الوزير”: “إيه يا كامل مفيش ولا يافطة مكتوب عليها اسم المهندس شريف ولا إيه، في إشارة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء”، مضيفا :” ولا يافطة.. ميصحش كده”.

وتسببت مزحة الرئيس السيسي، في موجة ضحك لكافة حضور الحفل، بعد لفتة الرئيس الطريفة خلال افتتاح عدة مشروعات بمدينة بدر.

 

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