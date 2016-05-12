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مؤتمر السكر: تركيب البالون والدعامات المعوية المؤقتة وسائل آمنة لخفض الوزن

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مؤتمر السكر: تركيب البالون والدعامات المعوية المؤقتة وسائل آمنة لخفض الوزن مؤتمر السكر: تركيب البالون والدعامات المعوية المؤقتة وسائل آمنة لخفض الوزن
أكد الدكتور محمد إبراهيم دهمان أستاذ جراحات السمنة المفرطة والمناظير بالولايات المتحدة الأمريكية أن السمنة أو زيادة الوزن تمثل خطورة على جميع أجهزة الجسم وخصوصا فى السنوات القليلة الماضية وأن تركيب البالون والدعامات المعوية المؤقتة التى تساعد على عدم امتصاص الطعام والإحساس بالشبع من التقنيات الآمنة على المريض لخفض الوزن.

وقال الدكتور محمد إبراهيم دهمان خلال مؤتمر الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء والسمنة المنعقد حاليا بالإسكندرية إن زيادة الوزن أو السمنة تؤثر على نسبة الإصابة بأمراض السكر موضحا أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقرير لها أكدت فيه زيادة إصابة أصحاب الأوزان الثقيلة بمرض السكر مما يؤدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة على الجسم نتيجة الإصابة بالسكر.

وشدد على أهمية ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى موضحا أنه يوجد الآن أدوية تساعد على خفض الشهية ولكن يجب تناولها تحت رعاية ومتابعة طبية كما توجد جراحات للسمنة المفرطة نتائجها أصبحت جيدة وتستخدم بأمان موضحا أنه يجب أن يجريها أطباء متدربين ومتخصصين فى هذا المجال.

وقال إن هناك تقنيات جديدة مثل تركيب البالون والدعامات المعوية المؤقتة التى تساعد على عدم امتصاص الطعام والإحساس بالشبع سريعا مما يؤدى إلى خفض الوزن.


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