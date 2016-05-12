علامات تنذرك بزيادة هرمون الذكورة أهمها ظهور شعر بالذقن وتكيسات بالمبايض

أكد الدكتور محمد نبيل عطا أستاذ الغدد الصماء بطب الإسكندرية أن زيادة نسبة هرمون الذكورة فى الإناث يمكن اكتشافها فى المراحل المبكرة بظهور بعض العلامات.

وقال الدكتور نبيل خلال مؤتمر السكر والغدد الصماء والسمنة المنعقد بالإسكندرية برئاسة الدكتور على عباسى المنعقد حاليا بالإسكندرية إن هذا المرض يتم اكتشافه فى المراحل الأولية بحدوث اضطراب فى الدورة أو انقطاعها وظهور شعر فى الذقن والشارب وجدار البطن الأمامى والصدر، موضحا أنه يجب عمل التحاليل اللازمة وقياس نسبة هرمونات الذكورة فى المراحل الأولية حتى يمكن اكتشاف أسباب هذه الزيادة فى هرمون الذكورة لأن العلاج سيختلف تبعا للسبب، مؤكدا أنه من المعروف أن هذه الزيادة نتيجة تكيس المبايض وفى هذه الحالة فإن العلاج الدوائى يكون له فائدة فى هذه الحالة، أما إذا كان السبب فى هذه زيادة هرمون الذكورة حدوث أورام فى المبايض أو الغدة الفوق كلوية ففى هذه الحالة يكون العلاج الجراحى هو الأنسب.

وأشار إلى أنه يتم اكتشاف هذه الحالات عن طريق قياس نسبة الهرمونات بالدم بالمعامل المتخصصة، بجانب عمل الأشعة الفوق صويتة والمقطعية والرنين المغناطيسى حتى نتحقق من سبب هذه الزيادة، ويجب أن نلجأ إلى المتخصصين فى هذا المجال حتى لا نعرض المرضى لمضاعفات.

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