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أزمة جديدة تهدد شركة مصر للطيران بسبب طياري بوينج 737

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أزمة جديدة تهدد شركة مصر للطيران بسبب طياري بوينج 737 أزمة جديدة تهدد شركة مصر للطيران بسبب طياري بوينج 737

للطيران – أرشيفية

مراسل ONA

بوادر إزمة جديدة بدأت تظهر فى شركة مصر للطيران، بعد قيام طياري الشركة من طراز البوينج ٧٣٧ /٨٠٠ ، بعملية تباطؤ في إقلاع الرحلات للتأثير على ادارة الشركة لتحقيق بعد مطالبهم ، وظهرت صور ذلك التباطؤ من خلال بالاعتذار بالمرض او الاجازة المفاجئة ، مما ادى لتأخر اقلاع ٨ رحلات للشركة حتى الان إلى دول أوربية، وذلك لتأخر وزارة الطيران فى الاستجابة لمطالبهم السابقة، بزيادة الرواتب المالية وبعض المطالب الأخرى الخاصة ببيئة العمل.

وصرحت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران ان صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة ألغى سفره إلى المانيا برفقة وزير الطيران شريف فتحي لمتابعة الأزمة المستمر منذ أسبوع، كما يقوم قطاع العمليات بعملية مناورة بالطرازات لتلافى تأخير الرحلات ، حيث اضطر القطاع الي تغيير طائرات اكبر من طراز ايرباص 330/300 و 330/200 لاستكمال حركة الطيران المقررة لتسير بشكل طبيعي، واستمرار الرحلات المقررة، رغم أن الطراز البديل يكلف الشركة زيادة فى الوقود لان حجم الطائرات البديلة اكبر حجما واكثر سعة مما يعد الأمر عبئا على الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يجتمع مع الطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط لوضع حد للازمة بما لايؤثر على الرحلات او انتقال التباطؤ لباقى الطرازات ، وقالت المصادر انها لا تستبعد تدخل بعض الجهات السيادية للسيطرة علي الوضع قبل أن يتفاقم.

ومن المنتظر صدور بيان من شركة مصر للطيران لايضاح أبعاد الأزمة وكشفها للجميع ، كما سوف يبرز البيان عدد الرحلات التي تأثرت حتى الآن، خاصة أن جميعها رحلات دولية ، بينما لم تتأثر الرحلات الداخلية.

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