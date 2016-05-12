العثور على جثة مجهولة مقيدة ومعلقة بحجر فى ترعة بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، اليوم الخميس، على جثة مجهولة الهوية لشخص فى العقد الرابع مع العمر، موثقا من الخلف بحجر، فى ترعة بناحية شلشلمون دائرة المركز، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بعثور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، على جثة مجهولة الهوية لشخص فى العقد الرابع من العمر، وموثق من الخلف ومقيد به حجر، وملقى فى ترعة بناحية قرية شلشمون، ومن جانبهم يكثف ضباط مباحث منيا القمح جهودهم لكشف غموض الحادث.

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