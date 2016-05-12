ضبط 209عبوات منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة بمحل عطارة بالغربية

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية 209عبوات منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة داخل محل عطارة ببندر السنطة قبل بيعها للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط "أحمد ف ر" – 29سنة - صاحب محل عطاره ببندر السنطة لتجميعه كميات من المنشطات الجنسية المهربة من الجمارك وغير المسجلة بوزارة الصحة بقصد إعادة توزيعها وبيعها داخل البلاد، وبحوزته 209عبوات منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة في المحضر رقم 9858 جنح مركز السنطة لسنة 2016 وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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