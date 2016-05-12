شيرين تغنى مع سميرة سعيد وحسام حبيب

كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب، إنها تستعد لتكرار تقديم الدويتو الغنائى،بأغنية تعد لها مع المطرب حسام حبيب، وذلك الى جانب الأغنية التى تجمعها مع سميرة سعيد.

وأكدت شيرين، في تصريحات صحفية، أنها تعلمت درسًا جيدًا، من خلال إعلانها قرار الاعتزال، وهو عدم التسرع، معاتبة بعض الصحفيين، الذي اتهموها بأنها تريد أن تحدث “بروباجندا”.

كما أعلنت عن تعرضها للنصب من قبل المنتج على خان،حيث حصل منها على مبلغ قيمته نصف مليون دولار، بحجة شراء شقة لها في دبي، وبعد ذلك سافر إلى الهند، ولكنها رفعت دعوى قضائية ضده في الإمارات.