سياحة بميزانية معقولة في "مانيلا"

إذا كنت من محبي الطبيعة بغاباتها وأنهارها ومتنزهاتها، ينصحك "سيدتي. نت" باختيار العاصمة الفيلبينية "مانيلا" وجهة سياحية لهذا الموسم للاستمتاع بمعالمها، وذلك بتكلفة معقولة. تشمل معالم "مانيلا":

- حديقة "ريزال": تقع الحديقة على طول شارع "روكساس"، وهي واحدة من الحدائق الأكبر في المناطق الحضرية بآسيا. ولا تقتصر زيارة الحديقة على الاسترخاء فحسب، بل يمكن أن تحظي هناك بجولة تأخذك إلى مئة سنة من تاريخ الفلبين، منذ الفترة الإسبانية إلى الوقت الحاضر، إذ يمكنك مشاهدة نصب المائة عام في "ريزال"، وهو على الأرجح من أكثر النصب شهرة، بالإضافة إلى أطول سارية علم في الفلبين البالغ طولها 45 متراً. ولا تفوّتي فرصة التقاط الصور مع التمثال العملاق، تمثال "حارس الحرية" الملقب بـ"لابو لابو".

*تسقبل الحديقة الزائرين يومياً ما عدا الأحد، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء.

- قصر "مالاكانانج": يقع القصر على طول نهر "باسيج"، ويعدّ المقر الرسمي ومكان عمل الرئيس الفلبيني. يعود تصميم بنائه إلى القرن الثامن عشر، وهو يحوي قاعات عدة، أبرزها: قاعة "بونيفاسو" و"كالايان". وتحيط بالقصر حديقة "مالاكانانج" التي تضم ملعباً للغولف.

- "المتحف الفلبين الوطني": يجاور المتحف "ريزال بارك"، ويعمل كمؤسسة تربوية وعلمية وثقافية، بهدف الحفاظ على مجموعات وطنية مختلفة دائمة تضم الإثنوغرافية والأنثروبولوجية والأثرية والبصرية للفلبين. وهو يعرض مجموعة من الأواني الفخارية والـ"سيراميك" العائدة للقرن الثالث عشر، فضلاً عن قطع المجوهرات وأعمال الفنانين المحليين والعالميين، مثل: بيكاسو.

* يفتتح المتحف يومياً أبوابه ما عدا الاثنين، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

لهواة التسوّق، يمكن زيارة:

- سوق "كيابو" الواقعة في قلب "مانيلا"، وتضم العديد من الأكشاك حيث يبيع السكان المحليون جميع أنواع السلع.

- "إس إم مول آسيا"، المركز التجاري الثالث الأكبر في العالم، إذ يمتد على نحو 407.000 متر مربع.

- "توتوبان مول"، حيث تتوفر السلع بأسعار منخفضة جداً، ويمكن المساومة عليها.