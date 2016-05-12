"اتيكيت" السفر بالطائرة

قد يكون السفر في الطائرة من أكثر المواقف العملية التي تقترن بقواعد "الاتيكيت"، فأثناء الرحلة الجوية نتعرف إلى أشخاص جدد، لذا لا بد من التصرف معهم بلياقة وتهذيب من خلال اتباع القواعد الآتية المستمدة من خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر:

- احرصي على الحضور في الوقت المحدّد لوزن الحقائب وتسجيلها وإجراء المعاملات المطلوبة، قبل الصعود إلى الطائرة.

- ضعي العطر الخفيف الذي لا يسبب الصداع أو الحساسية للآخرين.

- لا تبدي انزعاجك من إرجاع الكرسي إلى الوراء؛ لأنه حق طبيعي للراكب الأمامي.

- تروي في وضع كاتم الصوت في الأذن، أو ارتداء القناع المخصص لحجب النور عن العينين، لعدم تفويت سماع إرشادات القبطان.

- حضري النقود سلفاً في حال الرغبة بشراء شيء ما من الطائرة.

- لا تستدعي المضيف/ة، إلا في حالات الضرورة.

- لا تستخدمي الحمّام لفترة طويلة، وتذكري بأن هناك أشخاصاً آخرين ينتظرون دورهم لدخول الحمّام، واحرصي على الحفاظ على نظافة الحمّام بعد استخدامه.

- يفضّل في البداية معرفة مدى استعداد الشخص المجاور للكلام، فمثلاً يمكن سؤاله ما إذا كانت رحلته بهدف السياحة

أو العمل. ومن خلال طريقة إجابته، يمكن التعرف إلى مدى رغبته في متابعة الحديث.

- تجنبي قراءة الصحيفة التي يقرأها جارك أو من يجلس أمامك من فوق كتفه، والأفضل استئذانه واستعارة الصحيفة منه حالما يفرغ من قراءتها.

- لا تخلعي الحذاء في الطائرة إلا عند الضرورة القصوى، كأن تكوني مثلاً في رحلة طويلة.