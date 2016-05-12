حملة صحية بالمنصورة تحرر 15 محضرا وتعدم كميات من الأغذية

شنت مديرية الصحة بالدقهلية، حملة للمراقبة على المحال التجارية والأسواق اليوم، بمدينة المنصورة، برئاسة الدكتور حسام الصباحى مدير إدارة الطب الوقائى.

وأجرت الحملة تفتيش على الأسواق والمحال والمطاعم بمنطقة توريل الجديدة، وتم إعدام كميات من اللحوم والدواجن، ومنتجات الألبان، وأغذية مختلفة.

وحرر أفراد الحملة عدد من محاضر جنح شهادات، واشتراطات صحية، وتم سحب عدد 15 عينه أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل، بعد تحرير محاضر بها.

إعدام 159 كيلو جبن رومى ودواجن مجمدة بحملة صحية فى المنصورة

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