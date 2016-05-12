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تحرير 335 قضية تموينية و52 طن مضبوطات فى شهر ببنى سويف

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تحرير 335 قضية تموينية و52 طن مضبوطات فى شهر ببنى سويف تحرير 335 قضية تموينية و52 طن مضبوطات فى شهر ببنى سويف
كشف تقرير مجهودات مباحث بمحافظة بنى سويف، خلال شهر عن توجيه العديد من الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالتموين والصحة والطب البيطرى.

وأسفرت الحملات عن تحرير 335 قضية في مجال الرقابة على المخابز البلدية والسلع الأساسية تنوعت ما بين تجميع دقيق مدعم، وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بيع بأزيد من السعر.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 52.315 طن شملت دقيق بلدي، وغاز صب، وأسمدة زراعية، وزيت طعام، وسولار مدعم، وسكر، وأسماك وألبان ولحوم وأرز ودواجن، كما تم تنفيذ 65 حكم غرامات.

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مصر 365

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