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مجلس الوزراء يخصص 112 مترا بأصفون لإقامة وحدة إسعاف سريع

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مجلس الوزراء يخصص 112 مترا بأصفون لإقامة وحدة إسعاف سريع مجلس الوزراء يخصص 112 مترا بأصفون لإقامة وحدة إسعاف سريع
صرح محمد بدر محافظ الأقصر، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 112 مترا بأصفون، لإقامة وحدة إسعاف سريع عليها لخدمة الطريق الزراعي الغربي السريع.

وأضاف محافظ الأقصر أن القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية، وبناء على طلب محافظ الأقصر، وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

وتقرر تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 112 مترا بناحية منافع ري جنابية أصفون، وحرم الطريق السريع الأقصر- أسوان الزراعي الغربي ناحية الوحدة المحلية لقرية أصفون بمركز إسنا، لصالح هيئة الإسعاف بالمجان لإقامة وحدة إسعاف سريع عليها، وجاءت حدود الأرض كما يلي: (الحد البحري حرم سكك حديد قصب السكر بعرض 5 متر وبطول 8 متر – الحد القبلي باقي القطعة المقترح تخصيصها وحدة حماية مدنية إطفاء بطول 8 متر – الحد الشرقي حرم طريق سريع / أسوان الزراعي بطول 14 متر ثم منافع ري ترعة أصفون الرئيسية – الحد الغربي عبارة عن منافع ري جانبية أصفون الفرعية بعرض 8 أمتار وبطول 14 مترا .


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