فرع مياه سوهاج يحصل على المركز الأول فى تقييم أفرع مياه الشرب

أعلن المهندس ناجح إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، نتائج التقييم الأول للأفرع والذى أعده قطاع الرقابة والمتابعة حيث حصل فرع مياه سوهاج على المركز الأول على مستوى أفرع المياه، كما حصل معمل مياه سوهاج ومعمل مياه البلينا على المستوى الأول على مستوى معامل المياه ومعمل صرف صحى طهطا على المركز الأول على مستوى معامل الصرف الصحى، كما حصلت شبكات مياه المراغة على المستوى الأول على مستوى شبكات المياه وحصلت على المستوى الأول شبكات صرف صحى سوهاج على مستوى شبكات الصرف الصحى.

كما حصلت إيرادات جرجا على المركزز الأول على مستوى الإيرادات وحصلت محطة مياه النمساوى المطورة على المركز الأول على مستوى المحطات السطحية الصغرى، كما حصلت محطة مياه قصر الثقافة والدموكى الارتوازية على المركز الاول على مستوى المحطات الارتوازية.

كما حصل على المركز الاول بالتحصيل كلاً من حمدي زكي عبد الكريم بجهينة ووجيه سعد يونس بطهطا ومحمود فهمى محمود بالمنشاة ومصطفى علي مصطفى بالمراغة وهيثم عبده محمود بجرجا

"مياه سوهاج" تستطلع آراء العاملين لتطوير العمل فى فرع مركز المنشأة

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