وكيلة التعليم بسوهاج تقرر إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى

قررت سنية عز الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج و رئيس لجنة المتابعة إلغاء الامتحانين الأصلى والاحتياطى لمادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى وكلفت القائم بأعمال الموجه الأول بوضع امتحان جديد للصف الاول الثانوى العام طبقا للمواصفات الفنية للامتحان كما قررت تحديد يوم الخميس الموافق 19/5/2016 موعدا لعقد الامتحان للطلاب بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا ، على أن تخطر المدارس الثانوية بالموعد لاتخاذ التدابير اللازمة لعقد الامتحان وإخطار الطلاب بالعلم بجميع الوسائل المتاحة .

كما قرررت إحالة جميع من شارك في وضع وطباعة الامتحان السابق للشئون القانونية وذلك فى واقعة طباعة مادة أمتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى العام مقترنه بورقة الإجابة وقيام العاملين بتسليم ورقة الإمتحان الإحتياطى والتى تبين أنها نفس الورقة الأولى ولكن دون تضمينها الإجابة .

مدرسة بسوهاج توزع الإجابة فى امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى

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