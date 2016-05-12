محافظ بني سويف يقرر زيادة رواتب المتعاقدين المؤقتين بالديوان العام

المراسل: محمد شعبان

قرر المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، زيادة رواتب المتعاقدين المؤقتين بالديوان العام والوحدات المحلية والمشروعات التابعة لها، والبالغ عددهم 1200 متعاقداُ من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والمؤهلات الأقل، ليصل ما يتقاضاه المتعاقد من أجور تتراوح من 900 جنيها إلى 1100 جنيهاً، وذلك بخلاف ما يتقاضاه من مستحقات مادية كالأجر الإضافي.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتى لتحسين أوضاع المتعاقدين المعيشية والوفاء بالتزاماتهم الأسرية والمادية، وتحفيزًا لهم على مزيد من العمل والاجتهاد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك في إطاراالسياسة التى تنتهجها الدولة لتحسين أوضاع العاملين المؤقتين المالية والوظيفية وتعظيم الاستفادة القصوى من أدائهم وتحقيق رضاءهم الوظيفي.