لآفته «سبحان الله» تزين الباصات الحمراء الشهيرة فى لندن بداية رمضان المقبل

تبدأ الباصات الحمراء الشهيرة في لندن والعديد من المدن البريطانية، حمل ملصقات تحمل عبارة “سبحان الله”،بداية من 6يونيو المقبل،وذلك بمناسبة شهر رمضان، في خطوة لتشجيع مسلمي بريطانيا لدعم ضحايا الحرب السورية.

وتأتي هذه الحملة عقب انتخاب المسلم “صديق خان”رئيسا لبلدية العلاصمة الانجليزية ،ومن المقرر ان تمول هذه الحملة من قبل منظمة ” Islamic Relief” وهي أكبر منظمة خيرية إسلامية في بريطانيا، وسيتم تعميمها على خمس مدن كبرى تحتضن نسبة كبيرة من المسلمين هي لندن وبرمنغهام ومانشستر وليستر وبرادفورد.

ويأمل منظمو الحملة أن تساهم مبادرتهم في تقديم الإسلام بطريقة إيجابية وتسليط الضوء على ضحايا الحرب السورية وجمع تبرعات للاجئين.

وقال عمران مادن، مدير منظمة ” Islamic Relief” في بريطانيا، إن الهدف من الحملة تغيير “المناخ السلبي حول المساعدات الدولية والجالية المسلمة في هذا البلد” ، مضيفا أن “المسلمين البريطانيين مجتمع سخي بشكل لا يصدق، ويقدمون أكثر من 100 مليون جنيه استرليني للجمعيات الخيرية في شهر رمضان”.