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السيسي: مشاريع تخزين الغلال والحبوب لن تسعد المنتفعين وستقضى على الفساد

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السيسي: مشاريع تخزين الغلال والحبوب لن تسعد المنتفعين وستقضى على الفساد السيسي: مشاريع تخزين الغلال والحبوب لن تسعد المنتفعين وستقضى على الفساد

12 مايو 2016 | 1:33 مساءً

أكد الرئيس عبد الفتاح ، أن المشاريع التى تم إعدادها والتى يتم تجهيزها فى مجال التشوين والصوامع وتخزين الحبوب والغلال لن تسعد بعض المنتفعين، قائلا “إحنا بنعمل حوكمة لاستلام الحبوب والأوزان بدقة”. ووجه السيسي كلامه فى افتتاح مشاريع الإسكان الاجتماعى ببدر، إلى محاربى الفساد، قائلا: “المهتمين بموضوع البيروقراطية والفساد هذه المشاريع ستجعلنا نعمل حوكمة حقيقية للمستلم من المحصول والذى يتم تداوله وستكون كل الأمور تحت السيطرة بشكل جيد”. وأشار السيسي إلى أن هذه المشاريع فى البداية ستواجه بعض المقاومة من الأشخاص الذين كانوا مستفيدين من الطريقة التى كانت تسير عليها الدولة قبل ذلك، مؤكدا على ضرورة الانتباه لهذه المشاريع، لأن تكاليفها كثيرة ونُفذت من أجل مصلحة ، والمواطن”.

 

عاجل 2016-05-12

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