أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر 50 صورة تؤكد إجماع 50 دولة على تنصيب الأقصر عاصمة للسياحة العالمية

Google+ Print
ننشر 50 صورة تؤكد إجماع 50 دولة على تنصيب الأقصر عاصمة للسياحة العالمية ننشر 50 صورة تؤكد إجماع 50 دولة على تنصيب الأقصر عاصمة للسياحة العالمية
ينشر "اليوم السابع" 50 صورة فى قصة كفاح ونجاح محافظة الأقصر، بقيادة محمد بدر، للوصول لأرفع تقليد عالمى، وذلك بإجماع 50 دولة على تنصيب محافظة الأقصر عاصمة للسياحة العالمية.

وأعلنت 50 دولة مشاركة فى فعاليات الجلسة 103 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، الموافقة بالإجماع على استضافة لفعاليات الجلسة 104 للمنظمة خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2016 بمدينة الأقصر، وهو القرار الذى يعد بمثابة تنصيب دولى لمدينة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

كما تستضيف مدينة الأقصر أيضا خلال الفترة من 1-3 نوفمبر 2016، القمة الخامسة لسياحة المدن، والتى يتوقع أن يتجاوز معدل المشاركة فيهما حجم المشاركة فى اجتماع مالاجا.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة 103 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، التى ترأسها مصر، والمنعقدة بمدينة مالاجا بأسبانيا خلال الفترة 9-11 مايو بمشاركة 20 من وزراء السياحة ووفود من أكثر من 50 دولة وحضور ممثلين عن 500 منظمة ووكالة سياحية من 130 دولة.

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (1)
>

الرئيس ونظيره الصيني بمعبد الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (2)
>

مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (3)
>

احتفالات العام الثقافي المصري الصيني

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (4)
>

أمن الأقصر يراقب الميادين والشوارع بالكاميرات

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (5)
>

السفير الأمريكي بمعبد حتشبسوت

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (6)
>

مستشار جون كيري بالأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (7)
>

داني جلوفر يرقص بمطار الاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (8)
>

اليزابيث هيرلي بالاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (9)
>

ملكات جمال البيئة بمعبد الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (10)
>

مورجان فريمان في الاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (11)
>

البالون الطائر في سماء الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (12)
>

البحيرة المقدسة بالأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (13)
>

تمثالي ممنون بالبر الغربي

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (14)
>

كورنيش النيل العالمي

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (15)
>

محطة سكك حديد الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (16)
>

طريق الكباش بمعبد الاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (17)
>

سحر الطبيعة الخلابة بالاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (18)
>

رصف شبكات الطرق بالأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (19)
>

محافظ الأقصر في كل مكان

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (20)
>

فندق ونتر بالاس التاريخي

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (21)
>

عرض أزياء عالمي بمعبد الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (22)
>

معبد الاقصر نهاراً

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (23)
>

قوة الحضارة الفرعونية وسحرها

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (24)
>

فندق الجولي فيل

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (25)
>

احتفالات عيد الاوبت

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (26)
>

احتفالات العام الثقافي المصري الصيني بالاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (27)
>

ملكات الجمال وسط آثار الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (28)
>

مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (29)
>

مطار الأقصر الدولي

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (30)
>

السياح يستمتعون بالاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (31)
>

داني جلوفر في الاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (32)
>

دير المدينة بغرب الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (33)
>

سحر البالون بسماء الاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (34)
>

مقابر النبلاء بالبر الغربي

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (35)
>

معبد حتشبسوت

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (36)
>

ملكة جمال مصر بغرب الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (37)
>

معبد الرمسيوم

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (38)
>

مجمع معابد الكرنك

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (39)
>

تعامد الشمس بالكرنك

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (40)
>

سحر طريق الكباش

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (41)
>

طريق الكباش العالمي

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (42)
>

ممشي سياحي عالمي بالاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (43)
>

مقابر الملوك غرب الاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (44)
>

سحر معبد الاقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (45)
>

فندق سونستا

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (46)
>

كاميرات المراقبة بالأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (47)
>

معبد الأقصر

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (48)
>

ملكات جمال العالم بمعبد الكرنك

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (49)
>

مقابر وادي الملوك

ألبوم الأقصر عاصمة للسياحة العالمية (50)
>

معبد الكرنك


>- 50 دولة توافق بالإجماع على تنصيب "الأقصر" كعاصمة للسياحة العالمية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين

السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين

ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "