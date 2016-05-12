ننشر 50 صورة تؤكد إجماع 50 دولة على تنصيب الأقصر عاصمة للسياحة العالمية

ينشر "اليوم السابع" 50 صورة فى قصة كفاح ونجاح محافظة الأقصر، بقيادة محمد بدر، للوصول لأرفع تقليد عالمى، وذلك بإجماع 50 دولة على تنصيب محافظة الأقصر عاصمة للسياحة العالمية.

وأعلنت 50 دولة مشاركة فى فعاليات الجلسة 103 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، الموافقة بالإجماع على استضافة مصر لفعاليات الجلسة 104 للمنظمة خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2016 بمدينة الأقصر، وهو القرار الذى يعد بمثابة تنصيب دولى لمدينة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

كما تستضيف مدينة الأقصر أيضا خلال الفترة من 1-3 نوفمبر 2016، القمة الخامسة لسياحة المدن، والتى يتوقع أن يتجاوز معدل المشاركة فيهما حجم المشاركة فى اجتماع مالاجا.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة 103 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية، التى ترأسها مصر، والمنعقدة بمدينة مالاجا بأسبانيا خلال الفترة 9-11 مايو بمشاركة 20 من وزراء السياحة ووفود من أكثر من 50 دولة وحضور ممثلين عن 500 منظمة ووكالة سياحية من 130 دولة.



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الرئيس السيسي ونظيره الصيني بمعبد الأقصر



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مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية



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احتفالات العام الثقافي المصري الصيني



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أمن الأقصر يراقب الميادين والشوارع بالكاميرات



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السفير الأمريكي بمعبد حتشبسوت



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مستشار جون كيري بالأقصر



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داني جلوفر يرقص بمطار الاقصر



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اليزابيث هيرلي بالاقصر



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ملكات جمال البيئة بمعبد الأقصر



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مورجان فريمان في الاقصر



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البالون الطائر في سماء الأقصر



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البحيرة المقدسة بالأقصر



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تمثالي ممنون بالبر الغربي



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كورنيش النيل العالمي



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محطة سكك حديد الأقصر



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طريق الكباش بمعبد الاقصر



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سحر الطبيعة الخلابة بالاقصر



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رصف شبكات الطرق بالأقصر



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محافظ الأقصر في كل مكان



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فندق ونتر بالاس التاريخي



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عرض أزياء عالمي بمعبد الأقصر



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معبد الاقصر نهاراً



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قوة الحضارة الفرعونية وسحرها



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فندق الجولي فيل



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احتفالات عيد الاوبت



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احتفالات العام الثقافي المصري الصيني بالاقصر



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ملكات الجمال وسط آثار الأقصر



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مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر



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مطار الأقصر الدولي



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السياح يستمتعون بالاقصر



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داني جلوفر في الاقصر



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دير المدينة بغرب الأقصر



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سحر البالون بسماء الاقصر



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مقابر النبلاء بالبر الغربي



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معبد حتشبسوت



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ملكة جمال مصر بغرب الأقصر



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معبد الرمسيوم



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مجمع معابد الكرنك



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تعامد الشمس بالكرنك



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سحر طريق الكباش



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طريق الكباش العالمي



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ممشي سياحي عالمي بالاقصر



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مقابر الملوك غرب الاقصر



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سحر معبد الاقصر



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فندق سونستا



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كاميرات المراقبة بالأقصر



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معبد الأقصر



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ملكات جمال العالم بمعبد الكرنك



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مقابر وادي الملوك



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معبد الكرنك

- 50 دولة توافق بالإجماع على تنصيب "الأقصر" كعاصمة للسياحة العالمية

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