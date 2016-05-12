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وفاة شاب مواطن غرقاً بأم القيوين

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وفاة شاب مواطن غرقاً بأم القيوين وفاة شاب مواطن غرقاً بأم القيوين

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 34 عاما غرقاً على ساحل ام القيوين بالقرب من مرسى الصيادين.

 وافاد مصدر بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن تفاصيل الحادث تعود إلى أن الشاب كان يلعب مع زملائه الكرة الطائرة أثناء السباحة، ودخلت الكرة الى عمق البحر؛ فذهب المتوفى لإحضارها ولكنه لم يستطع العودة بسبب التيارات البحرية القوية في هذه المنطقة ؛ فقام احد زملائه بمحاولة انقاذه ولكنه فشل وطلب النجدة؛ وصادف مرور أحد المواطنين الذي قام بإنقاذ الشخص الثاني، وكذلك الاول والذي كان فاقدا للوعي فتم نقله عن طريق الاسعاف الوطني ولكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
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