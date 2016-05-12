تعرفي على مزايا أجهزة مراقبة المولود

أصبح جهاز مراقبة المولود من أهم الهدايا التي قدمتها التقنية الحديثة للأمهات والمربيات من أجل متابعته والاطمئنان عليه في نومه وحين يقظته، حيث تنافست أهم الماركات العالمية المتخصصة بصناعة وتطوير تلك الأجهزة والتفنن في ميزاتها، وفيما يلي نقدم لك 4 من هذه الأجهزة المتوفرة في أسواق السعودية لتتعرفي على ميزات كل منها:



1. جهاز مراقبة من "اوبيبي Obebe"

هو جهاز لمراقبة الطفل مع كاميرا فيديو وشاشة رقمية، حيث يتم تثبيت الكاميرا في مكان تواجد الطفل أو مكان نومه، والكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوفير رؤية واضحة في الظلام شاشة "ال سي دي" ذات وضوح عالٍ بحجم 2.4 إنش، والكاميرا تقوم بمراقبة المولود وبث الصورة على الشاشة التي تحتوي على سماعة ومفاتيح للتحكم، كما تمتلك خاصية التنشيط التلقائي عند الكشف عن الضوضاء، وجودة صورة عالية، ويمكن عرض الفيديو على التلفاز، ويوفر رؤية ليلية في أي مكان في المنزل وتكبير (Zoom) للصورة يصل حتى أربعة أضعاف.

2. جهاز مراقبة من "جوي كير Joy care"

هو جهاز لمراقبة الطفل مع وجود قنوات البث تنقل الإشارة لمسافة تصل إلى 100 متر، كما تحتوي على ميكروفون حساس، ويمكنك التحكم في مستوى الصوت الذي ترغبين به مع وجود بطارية بمواصفات جيدة.

3. جهاز مراقبة من "فيليبس Philips"

تمكن هذه الكاميرا من مراقبة طفلك والاستماع له وأنتِ تقومين بأعمالك المنزلية في أي مكان في المنزل، وتتميز بجودة الصوت والصورة العالية وإمكانية التنقل بالشاشة إلى أي مكان على بعد 150 متراً.

كما توفر كاميرته الميزات التالية:

• سهولة الاستخدام.

• مدى داخل المنزل 30 متراً و150 متراً خارجه.

• بطارية احتياطية تعمل تلقائياً عند انقطاع التيار.

• صوت وصورة بجودة عالية.

• شاشة متنقلة مقاس 2.4 إنش عالية الوضوح.

• خاصية الأشعة الحمراء التي تعمل تلقائياً في الظلام.

• إمكانية تثبيتها على الحائط أو استعمالها بشكل حر على الطاولة.

• التحكم بالصوت.

• تنبيه في حالة الخروج عن المدى لاستقبال الإشارة.

4. جهاز مراقبة من "سامسونج Samsung"

يحتوي هذا الجهاز على ميزات خاصة غير متوافرة في غيره من الأجهزة المنافسة، حيث يسمح لك بمراقبة مولودك حتى مسافة 274 متراً (900 قدم) مع إمكانية تحريك الكاميرا وإمالتها من بعيد بعدة زوايا واتجاهات، ويتميز بصورة واضحة ورؤية ليلية، ويمكن سماع صوته بوضوح ويسمعك بوضوح زووم حتى مسافة 2 اكس، إضافة إلى مؤشر حرارة يخبرك بحرارة غرفته، ومنبه عند ارتفاع حرارة الغرفة عند حد معين أنت تختارينه، وبإمكانك ربط أربع كاميرات من عدة جهات أو لعدة أطفال، ويعمل مع 110 أو 220 فولتاً، كما تتوافر فيه إمكانية تشغيل الأغاني عن بعد له.

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