الإندبندنت: علماء يحذرون من كارثة صحية بسبب أولمبياد ريو دى جانيرو

نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن علماء وأطباء تحذيرهم من أن دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها هذا الصيف فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية يمكن أن تشعل كارثة صحية عامة شاملة.

وقالت الصحيفة إنه منذ أن تم تحديد أول حالة للإصابة بفيروس زيكا فى البرازيل فى مايو 2015، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية مع انتشار المرض فى أمريكا اللاتينية، وكان عدد الحالات المشتبه بها فى ريو دى جانيرو الأعلى من أى ولاية أخرى فى البرازيل. وأدى استمرار وجود الفيروس قبيل دورة الألعاب الأوليمبية إلى سؤال اللاعبيين والأطباء عن مخاطر السماح بإقامة الأولمبياد مع ذهاب مئات الآلاف من المتفرجين إلى المدينة.

وفى دورية هارفارد للصحة العامة، كتب دكتور أمير أتاران يقول إن دورة الألعاب يمكن أن تسرع انتشار الفيروس، وأشار إلى إمكانية لإقامة الأولمبياد فى مدينة أخرى غير ريودى جانيرو، حيث يمثل المرض تهديدا أقل.

وأضاف قائلا إنه فى حين أن فيروس زيكا فى البرازيل سينتشر حتما عالميا، فلن يكون مفيدا الإسراع فى هذا، وهو ما يمكن أن يحدث عندما يتدفق حوالى نصف مليون من السائحين الأجانب على ريو دى جانيرو، ويحتمل أن يصابوا بالعدوى ويعودوا إلى أوطانهم لينشروا المرض سواء عبر البعوض الموجود فى تلك الدول أو عبر الاتصال الجنسى.

- "الأولمبية الدولية": لا حاجة لإلغاء أو تأجيل أو نقل دورة الألعاب بسبب زيكا