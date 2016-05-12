تناول جرعات من الكيتامين تقلل من التفكير فى الانتحار بين مرضى الاكتئاب

توصلت دراسة طبية إلى أن تناول جرعات منخفضة من العقاقير المخدرة التى يدخل "الكيتامين" فى تركيبتها تعمل على تراجع الأفكار الانتحارية بين مرضى الاكتئاب، الذين يقاومون العلاج.

وقال باحثون بجامعة "مساشوستس" الأمريكية: "إن الجرعات المنخفضة من الكيتامين تعزز من فعالية مضادات الاكتئاب وتسرع من خفض الأفكار الانتحارية بين المرضى، وهو ما يعد عاملا حاسما وحيويا فى الاستراتيجية العلاجية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الجرعات قد نجحت فى خفض 20% من الأفكار الانتحارية بين مرضى الاكتئاب الذين يتناولونها، مقارنة بأقرانهم الذين لا يتناولونها.

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