أردوغان: تركيا تستعد لتطهير الحدود السورية من عناصر تنظيم داعش

>قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن بلاده تستعد "لتطهير" الجانب السورى من حدودها ردا على النيران العابرة للحدود من تنظيم داعش.

وأضاف أردوغان اليوم الخميس أن تركيا تقوم بالاستعدادات الضرورية "بسبب الصعوبات فى كيليس"

وشهدت كيليس، وهى بلدة تقع فى جنوبى تركيا فى الجهة المقابلة من الأراضى التى يسطير عليها تنظيم داعش فى سوريا، العديد من الهجمات الصاروخية هذا العام والتى تنحى السلطات باللائمة فيها على تنظيم داعش.

وأودت النيران العابرة للحدود من سوريا بحياة 21 شخصا وتسببت فى إصابة العشرات فى كيليس.

وتابع أردوغان أن بلاده مستعدة للعمل بمفردها. وشكا من أن تركيا لم تحصل على الدعم المبتغى من حلفائها.

وبتركيا قاعدة إنجرليك الجوية الاستراتيجية، التى يستخدمها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لشن غارات ضد مسلحى تنظيم داعش.

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