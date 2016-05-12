الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة بدءا من غد الجمعة.. و6 مدن العظمى 40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا الجمعة ليسود طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تقل الرؤية مع الشوائب العالقة نهارا على أغلب الأنحاء، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى فى القاهرة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 20، ومطروح العظمى 36 والصغرى 19، وبورسعيد 32 للعظمى والصغرى 20، ودمياط 34 درجة للعظمى و19 للصغرى، وبلطيم 36 درجة مئوية للعظمى 19 للصغرى، والإسماعيلية العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 19، والسويس 38 للعظمى 21 للصغرى، والعريش 32 درجة مئوية للعظمى 16 للصغرى، ونخل 36 درجة مئوية للعظمى 15 للصغرى، وطابا 37 درجة مئوية للعظمى و 16 للصغرى.

وفى مدينة الطور تسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23، ومرسى علم العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24، والغردقة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 24، وشرم الشيخ العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 25، ورفح العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 14، وكاترين العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 14، وسيوة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، والمنيا العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19، والفيوم العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19، ورأس سدر العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19 وأبو سمبل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

وفى وسط الدلتا تصل العظمى العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 19، وأسيوط العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 19، وسوهاج العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 20، والأقصر العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 22، وأسوان 41 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، وشلاتين العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23، وحلايب العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 25، والوادى الجديد العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22، وقنا العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية، ونويبع العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 23، والسلوم العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 19.

الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد: طقس لطيف على السواحل اليوم معتدل على الوجه البحرى والقاهرة 29