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شهود عيان لـ"النيابة": ماس كهربائى بـ"عربة كبدة" وراء حريق سوق الغورية

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شهود عيان لـ"النيابة": ماس كهربائى بـ"عربة كبدة" وراء حريق سوق الغورية شهود عيان لـ"النيابة": ماس كهربائى بـ"عربة كبدة" وراء حريق سوق الغورية
استمع محمد زكريا وكيل أول نيابة الدرب الأحمر، بإشراف المستشار وائل خشبة رئيس النيابة، إلى أقوال 7 من شهود العيان على حريق سوق الغورية الذى نشب صباح أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن خسائر كبيرة فى المحال التجارية وأدى لتفحم بعضها.

وأكد شهود العيان فى أقوالهم أمام النيابة، أن الحريق بدأ بماس كهربائى سببه توصيل الكهرباء لعربة كبدة داخل السوق من أحد الأعمدة الكهربائية بطريقة عشوائية، ما أدى إلى نشوب الحريق فى أسطوانة الغاز الملاصقة لعربة الكبدة، فحدث الانفجار، وبدأ الحريق فى الانتشار بشكل سريع، وساعده على ذلك الأقمشة والمفروشات المنتشرة أمام المحال التجارية بالمنطقة.

وكانت النيابة قد كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول حريق سوق الغورية، وأمرت بتشكيل لجنة فنية من مهندسى المحافظة لفحص العقارات المتضررة، لبيان مدى سلامتها من جراء الحريق، وإعداد تقرير عن قيمة الخسائر .

وفى السياق ذاته، انتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائى لكشف ملابسات الحريق، وعمل معاينة تصويرية للحريق، لمعرفة بدايته وأسباب اشتعال النيران.
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مصدر: انفجار أنبوبة صغيرة داخل ورشة أحذية تسبب فى حريق عقار الدرب الأحمر
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