شهود: حريق سوق الغورية سببه «عربة كبدة»

قام محمد زكريا، وكيل أول نيابة الدرب الأحمر، بالاستماع إلى أقوال الشهود حريق سوق الغورية الذي نشب صباح أول أمس، والذين أكدوا أن الحريق بدأ بماس كهربائي سببه توصيل الكهرباء لعربة كبده داخل السوق من أحد الأعمده الكهربائية بطريقة عشوائية، فحدث الماس، مما أدى إلى نشوب الحريق في أنبوبة الغاز الملاصقة لعربه الكبده، ثم الانفجار وبدأ الحريق في الانتشار.

كانت النيابة قد كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول حريق سوق الغورية، تأمر بتشكيل لجنة فنية من مهندسي المحافظة لفحص العقارات المتضررة لبيان مدى سلامتها من جراء الحريق وإعداد تقرير عن قيمة الخسائر.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق وعمل معاينة تصويرية للحريق لمعرفة بدايته واسباب اشتعال النيران.

وكان قد انتقل فريق من محققى نيابة الدرب الأحمر إلى منطقة الغورية لمعاينة آثار الحريق، وانتهى رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق الذى أندلع بمنطقة الغورية دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتم اجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.