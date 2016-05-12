وصول جثمان مصري قُتل في جنوب إفريقيا للقاهرة

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي جثمان الشاب المصري مصطفى عبد الحميد، والذي لقي مصرعه طعنا بالسكين فى جنوب أفريقيا، وتم نقل الجثمان للمشرحة لفحصه بواسطة الطب الشرعى ، واتخاذ الاجراءات القانونية ثم تسليمه لأسرته.

صرحت مصادر بالحجر الصحي بالمطار أن الجثمان وصل على رحلة طيران الاتحاد رقم 651 ، والقادمة من جنوب أفريقيا عن طريق أبوظبي، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف بصحبة ابن عم المتوفى إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وذلك لفحصه بواسطة الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، حيث ذكر تقرير الوفاة المرافق للجثمان أنها بسبب طعنات بآلة حادة ، ثم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن وتسليمه لاسرته .