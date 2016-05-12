توريد 90 ألف طن قمح بشون وصوامع محافظة قنا

أكد محيي الدين عبد الله، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم توريد 90 ألف و 323 طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن منذ بدء توريد القمح.

وأشار عبدالله أن المزارعين ملتزمين بكافة الشروط اللازمة بتوريد القمح، طبقًا للمواصفات موضحًا أن هناك لجنة مشتركة تضم مندوبين عن التموين وعن الصوامع مسئولة عن استلام الأقماح، وفقًا للشروط والمواصفات اللازمة من حيث درجة النقاوة وخلوها من الشوائب واستبعاد أى أقماح مخلوطة أو من العام الماضي، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين عقب تسليم الكميات الخاصة بهم للشون والصوامع المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

ومن ناحية أخرى استبعدت اللجنة المشكلة من قبل التموين والمسئولة عن استلام الأقماح عدد من السيارات المحملة بالأقماح بسبب عدم مطابقتها للمواصفات خلال الأيام الماضية.