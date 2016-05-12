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جمارك مطار القاهرة تضبط راكب رومانى حاول تهريب 1000 عبوة دواء لعلاج السرطان

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جمارك مطار القاهرة تضبط راكب رومانى حاول تهريب 1000 عبوة دواء لعلاج السرطان جمارك مطار القاهرة تضبط راكب رومانى حاول تهريب 1000 عبوة دواء لعلاج السرطان
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، من ضبط راكب رومانى حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية لعلاج السرطان والغدة الدرقية.

وصرح مصدر مسئول بالجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط التركية رقم 690، والقادمة من إسطنبول أشتبه إبراهيم عامر، مأمور الجمرك، فى حقائب راكب رومانى.

وأمام جمال عبدالفتاح، مدير الجمرك، تم فتح الحقائب وتبين وجود حقيبتين بهم 1000 عبوة دواء لعلاج السرطان والغدة الدرقية، وتم احتجاز المضبوطات، وتحرير محضرًا للراكب.


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