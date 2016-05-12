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محافظة الجيزة: تنفيذ 3 آلاف قرار إزالة لمبانى مخالفة خلال 4 شهور ولا أحد فوق القانون

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محافظة الجيزة: تنفيذ 3 آلاف قرار إزالة لمبانى مخالفة خلال 4 شهور ولا أحد فوق القانون محافظة الجيزة: تنفيذ 3 آلاف قرار إزالة لمبانى مخالفة خلال 4 شهور ولا أحد فوق القانون
كشف تقرير لجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة عن تنفيذ 3000 قرار إزالة للمبانى والمنشأت المخالفة خلال الفترة من يناير وحتى إبريل الماضى .

وشدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، على استمرار الجهود لمكافحة عمليات البناء المخالف ومواجهتها بكل حسم وشدة، قائلا" لا بديل عن تطبيق القانون تجاه كافة المخالفات التى يتم إزالتها بنطاق المحافظة مهما كان أصحابها أو من يتوسط إليها"، مشيراً إلى أنه يرفض كافة الوساطات فى هذا الشأن ولا أحد فوق القانون.

وأضاف المحافظ فى أن قرارات الإزالة التى تم تنفيذها تتنوع مابين قرارات وفقاً للقانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء المخالف وتعديات على أملاك الدولة وتنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية وحملات الإشغالات التى تتم بشكل يومى بالأحياء لفرض الإنضباط بالشارع .

وأكد الدالى أن المحافظة نجحت خلال 3 أيام فى إزالة 37 عقار مبنى على أراضى زراعية بالقرب من محور 26 يوليو بكرداسة وأوسيم وأن المحافظة مستمرة فى إزالة كافة العقارات القريبة من المحور وحظر توصيل أى مرافق لها.

محافظة الجيزة تهدم 37 عقارا على أراضى زراعية خلال 3 أيام
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