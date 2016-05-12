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1.4 مليون يورو لتنمية مشروع «المزارع الصغير» بالمنيا

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1.4 مليون يورو لتنمية مشروع «المزارع الصغير» بالمنيا 1.4 مليون يورو لتنمية مشروع «المزارع الصغير» بالمنيا

محافظة المنيا – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور ماريو مارجيوتا، ممثل إدارة برنامج الاتحاد الاوروبى المشترك للتنمية الريفية، اليوم الخميس، عن قيام الاتحاد الأوروبى بتقديم منحة قدرها 1.4 مليون يورو لتنمية وتطوير مشروع المزارع الصغير بقرى ومراكز محافظة المنيا.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بحضور المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أحمد شعبان وكيل وزارة الرى، والمهندس يوسف خير مدير عام ادارة تنمية القرية بالمحافظة، وعدد من مديرى الادارات بمديرية الزراعة، والجمعيات الزراعية .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الورشة تضمنت تقديم المقترحات من واقع الاحتياجات الفعلية للمزارعين بالقرى عبر أربعة محاور شملت دعم وتعزيز إنتاجية المحاصيل الرئيسية وتشجيع تدوير المخلفات الزراعية واستخدام الزراعات العضوية لتشجيع التصدير ودعم تكنولوجيا مابعد الحصاد لتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية .

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبى، أنه سيتم عرض ودراسة جميع المقترحات المقدمة على اللجنة المشكلة من ممثلى الاتحاد الأوروبى ووزارة الزراعة تمهيدًا لإقرار الأولويات والموافقة عليها .

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